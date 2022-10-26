«التعليم» تطلق مسابقة أفضل بحث بشأن «المشكلات الناجمة عن التغير المناخي»

وجهت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية، بإطلاق مسابقة العلوم عن شهري أكتوبر ونوفمبر 2022، لجميع الطلاب والطالبات بجميع المراحل التعليمية، على أن يتم التحكيم فيها في شهر ديسمبر 2022، والتي تستهدف تنمية الوعي العلمي لدى الطلاب، وتنمية الرغبة في الاطلاع العلمي والابتكار، وتنمية مهارات البحث المختلفة والتعرف على أخلاقيات البحث العلمي واحترامها.

اختيار أفضل أبحاث لكل مرحلة تعليمية

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات، يتم تشكيل لجنة من الموجه العام للعلوم بالمديرية ومع أثنين ممن يختارهم من هيئة توجيه العلوم لاختيار أفضل خمسة أعمال (لعبة - بحث) لكل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة، وتوضع هذه الأبحاث داخل مظروف ومعها خطاب رسمي معتمد ومختوم بشعار الجمهورية بعدد الأعمال والأبحاث.

موضوعات مسابقة العلوم

- في المرحلة الابتدائية والتربية الخاصة: إطلاق مسابقة اللعبة المبتكرة (ابتكار لعبة تمثل تطبيق علمي مرتبط بما يتم دراسته في المرحلة الابتدائية.

- في المرحلة الإعدادية: المشكلات الناجمة عن التغير المناخي وآثارها على الإخلال بالنظام البيئي.

- في المرحلة الثانوية: معالجة النفايات الصلبة ويتطلب الاقتصاد الأخضر الاعتماد علي تكنولوجيا الإنتاج النظيف لخفض الكربون في التنمية الصناعية.

شروط المسابقة لجميع المراحل التعليمية

-يشترط في هذه المسابقة طلاب وطالبات مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية بالتعليم العام والتعليم الفني ومدارس اللغات الرسمية والخاصة والقوميات والطلبة الوافدين.

- يشارك الطالب بعمل واحد فقط.

- لا يشترك أكثر من طالب في العمل الواحد وبالنسبة للمشرف لع لعبة واحدة أو بحث واحد فقط يقوم بالأشراف عليه.

- آخر موعد لوصول الأبحاث والأسطوانة إلي مكتب مستشار العلوم يوم الأربعاء 30 نوفمبر، وإعلان نتيجة المسابقة في أواخر شهر ديسمبر.

- يلتزم الطالب باتباع المنهجية في الأبحاث، كتابة عناصر البحث في المقدمة، وتزويد البحث بأشكال توضيحية مع تعليق من الطالب، توثيق أسماء المراجع أو ما تم الاستعانة به بالبحث.