وزارة التعليم: خطـة لمواجهة تقلبات الطقس وتأمين المدارس في المحافظات

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة للمديريات التعليمية، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المدارس على مستوى الجمهورية، فـي ظـل التغيرات المناخية وتقلبات الأحوال الجوية.

وضع خطـة مسبقة لمواجهة آثار الأمطار والسيول

وشددت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة عن طريق اتباع أساليب وقائية ملائمة، حيث تعتبر التغيرات المناخية والتقلبات الجويـة مـن حـالات الأزمات والكوارث الطبيعية التي ليست من صنع الإنسان ويصعب علينا تغييرها.

مراجعة حالة المنشآت التعليمية

كما وجهت وزارة التربية والتعليم، بوضع خطـة مسبقة محددة الأدوار والمهـام لمواجهة آثار الأمطار والسيول والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لمتابعة صيانة المصارف والبلاعـات وتطهيـر مـخـرات السيول إن وجـدت وكذلك مراجعة حالة المباني والمنشآت التعليمية التي من الممكن أن تتأثر بالأمطار والسيول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، في خطابها، على ضـرورة تنفيـذ هـذه التوصيات بكل دقــة داخـل المنشآت حفاظا على أمن وسلامة الطلاب والعاملين.

وفي سياق آخر، أكدت وزارة التربية والتعليم، انتظام الدراسة اليوم الثلاثاء بجميع المدارس، مؤكدا عدم صدور أي قرارات خاصة بإلغاء الفسحة بسبب كسوف الشمس.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن هناك توجيهات للمدارس بالتنبيه على الطلاب بعدم النظر إلى الشمس خلال الكسوف من الساعة الحادية عشر ظهراً وحتى الساعة الرابعة عصراً، وذلك لحماية الطلاب.