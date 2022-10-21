التعليم تطلق مسابقة «أبناء مصر.. فخر واعتزاز».. تعرف على الشروط

وجّهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، الإدارات التعليمية بإطلاق مسابقة «أبنـاء مصر- فخر واعـتزاز»، لجميع طلاب المدرسة للمرحلة الابتدائية، وذلك تكريما وتقديرا لأبنائها الذين يرفعون اسم مصر عاليا في المحافل الدولية في شتى المجالات وإبراز دورهم والاقتداء بهـم مـن خـلال مسابقة المقال.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، في خطاب مرسل للإدارات التعليمية، أن الأعمال المتميزة للطلاب يتم تصعيدها بعد تشكيل لجنة على مستوى المدرسة لتقييم الأعمال المقدمة من الطلاب وتسليمها لتوجيه التربية الاجتماعية.

أهداف مسابقة «أبنـاء مصر- فخر واعـتزاز»

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن أهداف مسابقة «أبنـاء مصر- فخر واعـتزاز» لطلاب المرحلة الابتدائية وهي كالتالي:-

- مشاركة جميع الطلاب في مسابقة المقال.

- إلقاء الضوء على أبناء مصر البارزين عالميا والاقتداء بهم.

- تنمية مهارات الطلاب على القراءة والاطلاع.

- اختيار إحدى الشخصيات المصرية وإلقاء الضوء عليها.

- رحلة الكفاح والمثابرة لتحقيق الهدف ورفع أسم مصر عاليا.

- إبراز أهم النجاحات وما قدموه في خدمة بلدهم.

شروط مسابقة «أبنـاء مصر- فخر واعـتزاز»

وحددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، شروط المسابقة لجميع طلاب المدرسة للمرحلة الابتدائية وهي كالتالي:

- طرح المسابقة على جميع طلاب المدرسة للمرحلة الابتدائية.

- يتم كتابه المقال كمبيوتر في حدود 3 صفحات.

- سيتم استبعاد المقالات المكررة والغير وافية ببيانات الطالب.

- يتم كتابة المقال بأسلوب الطالب وليس نقلا من الإنترنت.