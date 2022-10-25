انهيار أسرة فريد الديب بالبكاء قبل تشييع جثمانه من مسجد السيدة زينب

انهارت أسرة المحامي الراحل فريد الديب بالبكاء، فور وصولهم إلى مسجد السيدة زينب، قبل لحظات من تشييع جنازته عقب صلاة العصر مباشرة.

وحرص أفراد أسرة الراحل فريد الديب التواجد داخل أسوار مسجد السيدة زينب، في حزن تام خيم على الجميع، بعد وصول جثمانه إلى المسجد قبل قليل، والذي توفي صباح اليوم عن عمر ناهز الـ79 عامًا، بعد معاناة مع مرض السرطان.

تشديدات أمنية في محيط المسجد

وشهد محيط مسجد السيدة زينب، تشديدات أمنية مكثفة، تزامنا مع وصول جثمان المحامي الراحل فريد الديب.

حضور الفنان تامر عبد المنعم

وبدموع وحزن، حضر الفنان تامر عبد المنعم إلى مسجد السيدة زينب للصلاة على جثمان المحامي فريد الديب، وكان من أبرز الحضور أيضاً الفنان عماد زايدة.