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وصول جثمان المحامي فريد الديب لمسجد السيدة زينب لأداء صلاة الجنازة

كتب:

حسن سمير
02:48 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
لحظة وصول جثمان فريد الديب

لحظة وصول جثمان فريد الديب

وصل جثمان المحامي فريد الديب إلى مسجد السيدة زينب، قبل قليل، لأداء صلاة الجنازة عليه، بعد أن وافته المنية صباح اليوم، عن عمر يناهز 79 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان. 

وكان طارق العوضي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موعد ومكان جنازة فريد الديب الديب قائلًا: «صلاة الجنازة على الأستاذ الراحل فريد الديب المحامي عقب صلاة العصر في مسجد السيدة زينب، والدفن في مقابر العائلة في أكتوبر».

ونعى الفنان تامر عبدالمنعم، المحامي فريد الديب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بكلمات قليلة قائلًا: «جد بناتي كرمة وسلمى الأستاذ فريد الديب المحامي الكبير انتقل إلى رحمة الله». 

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بقلم حسن سمير