كواليس آخر مرافعة لـ فريد الديب بالمحاكم: سأعتزل المحاماة.. أنا مريض سرطان

يوم السبت 12 مارس 2022، كان الظهور الأخير لـ«ديب» المحاماة، أمام المحاكم، بعد قرابة النصف قرن ببين أورقتها، منذ 1971، العام الذي بدأ فيه فريد الديب ممارسة عمله كمحام، ورسمه لمسيرة حافلة وعامرة جعلته الاسم الأشهر في مهنة المحاماة، بل الشخص الأكثر جدلية، بسبب القضايا الشائكة التي تصدي لها، والدفاع عن المتهمين بها.

فريد الديب.. نصف قرن محاماة

تعرض فريد الديب، مؤخرًا، لوعكة صحية، جعلته يتخذ قرار الاعتزال، بعد 50 سنه من العمل بالمحاماة، داخل ساحة المحكمة، إذ أعلن قراره في آخر جلسة حضرها، بعد أن دخل المستشفى إثر إصابته بمرض سرطان الدم، وتحسنت حالته الصحية خلال تلقي العلاج، قبل أن يفارق الحياة، صباح اليوم، عن عمر يناهز 79 عامًا.

الدفاع عن حسن راتب والإصابة بالسرطان

في آخر ظهور للمحامي فريد الديب، أفصح عن نينه الاعتزال أمام هيئة المحكمة الجنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، يوم السبت 12 مارس الماضي، بعد ختام مرافعته دفاعا عن رجل الأعمال حسن راتب، أثاء مثوله في قضية الآثار الكبرى.

اعتزال فريد الديب للمحاماة

ردد فريد الديب، أثناء مرافتعته الختامية والأخيرة أمام المحاكم، بصوت يعلوه التعب والإرهاق، رغبته وقراره بالاعتزال عن العمل العام بالمحاماة، قائلًا: «أنا قربت على 80 سنه، وبقي عندي أمراض كتير زي سرطان الدم وغيرها، أنا اشتغلت قرابة 60 سنة في السلك القضائي، والمحاماة، وخلاص قررت الاعتزل عن العمل العام».

واختار الديب، هذه الجلسة ليكشف عن إصابته بمرض السرطان من داخل ساحة المحكمة، ورغبته في اعتزال العمل في المحاماة، لكنه قال: «إنه لم يتنازل عن أي طلب من طلباته السابقة»، في إشارة إلى أنه اجتهد كثيرًا في الدفاع عن حسن راتب المتهم في هذه القضية، مبررًا «أن لكل مجتهدًا نصيب، حتى ولو كان أخطأ المتهم، فهذه ستكون مصيبة».