شهر أكتوبر يسجل مفارقة غريبة في حياة فريد الديب.. نقطة البداية والنهاية

برز شهر أكتوبر، بشكل لافت في حياة المحامي فريد الديب، إذ ول يوم 23 من نفس عام 1943، ليكتب أول سطر في رحلته بالحياة، لكنه لم يكن يعلم أن شهر ميلاده، سيكون نفس شهر وفاته ورحيله عن عالمنا.

وغادر الديب، دنيانا صباح اليوم، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، بعدما تدهورت صحته بسبب إصابته بمرض السرطان، بحسب ما أعلنته ابنته الإعلامية حنان الديب، عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك».

من عيد الميلاد لذكرى الوفاة

اختا القدر، أن يسطر كلماته الأخيرة في حياة المحامي الشهير فريد الديب، صباح اليوم، قبل يومين من الاحتفال بعيد ميلاده الـ80، ليتحول شهر أكتوبر في حياة أسرته ومحبيه، بعد مرور أكثر من 79 عاما، من مصدر للبهجة إلى ذكرى أليمة، لتخيم حالة من الحزن على وجوه الأهل والأصدقاء، منتظرين تشيع جثمانه لمثواه الأخير.

موعد تشيع جثمان المحامي الراحل

كشف طارق العوضي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، وعضو لجنة العفو الرئاسي، عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، في وقت سابق، موعد ومكان تشييع جنازة فريد الديب، إذ كتب: «صلاة الجنازة على الأستاذ الراحل فريد الديب المحامي، عقب صلاة العصر في مسجد السيدة زينب، والدفن في مقابر العائلة في أكتوبر».