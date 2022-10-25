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السيسي: مصر قادرة على بناء 10 مدن كالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب:

نرمين عفيفي
04:28 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ كثيرين يتساءلون عن العاصمة الإدارية وكيف بُنيت، وأنا أؤكد أنّ مصر قادرة على بناء 10 مدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة، متابعا: «نحتاج على الأقل إلى مليون شقة سنويا، نصفهم في الريف والآخر في الحضر، وحجم المطلوب ضخم جدا».

المؤتمر الاقتصادي 2022

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي 2022، أنّ البعض يتساءل عن سر بناء الدولة وحدات لسكان المناطق الخطرة، وأنا أرد عليهم بأنّني لا يمكن أن أترك ابني وابنتي من المصريين في الشارع دون أمان.

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