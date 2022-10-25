أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي

شهدت اليوم الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حرص على توجيه رسائل عدة للمصريين خلال كلمته التي ألقاها على هامش المؤتمر.

واحتوى برنامج الجلسة الختامية على الإعلان عن التوصيات والمقترحات المهمة التي توصل إليها المؤتمر خلال أيام انعقاده الثلاثة، من واقع آراء ومداخلات الخبراء والمختصين الذين شاركوا في جلسات المؤتمر، والذي أعلنها ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني.

وخلال السطور التالية نسلط الضوء على أبرز تصريحات الرئيس السيسي في ختام المؤتمر الاقتصادي 2022:

- ملتزمون بتنفيذ التوصيات التي جرى الاتفاق عليها في المؤتمر الاقتصادي

- من المهم عقد مؤتمر سنوي بشأن الاقتصاد المصري

- كل القضايا تطرح في الحوار الوطني

- اعتبر نفسي إنسانًا طلب منه التدخل لحماية وطنه

- كرم ربنا على مصر كان فوق الخيال

- الظروف والتحديات التي يواجهها العالم تحتاج إلى جهود وتواصل مستمر

- حرصنا على تماسك الدولة المصرية

- نحتاج لتوحيد أدبيات التعامل مع الواقع

- نحتاج لتطوير الفهم تجاه دور الدولة

- هناك إجراءات أخرى تتكامل مع الشق الاقتصادي لإنجاحه

- للإعلام دور مهم في دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار

- ندعو القطاع الخاص للعمل في المشروعات المطروحة

- كل قطاعات الدولة المصرية كانت تشهد حالة من التردي

- الحكومة تبذل جهدا جبارا لتحقيق التنمية في مصر

- يتم طرح المواني للقطاع الخاص بغرض التشغيل فقط

- نحيي الجيش لدوره في دعم الدولة وتحقيق التنمية

- المواطنون يرون ما يجري تنفيذه من أعمال على أرض الواقع

- نسعى لتحقيق التوازن في إدارة الدولة

- إنشاء الجامعات الأهلية جاء ضمن مسار لتطوير العملية التعليمية

- المؤتمر الاقتصادي سيكون منصة تقدم كشف حساب سنوي بما يجري إنجازه في مختلف القطاعات