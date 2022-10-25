السيسي يوجه الحكومة بعدم تحميل المواطن أعباء إضافية نظرا للأزمة الاقتصادية العالمية

طرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، توصيات المؤتمر الاقتصادي، التي تضمنت البدء الفوري بوضع السياسات والتشريعات اللازمة لتنفيذ توصيات المؤتمر ونصائح الخبراء الاقتصاديين لتكون خارطة طريق للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مع توجيه الحكومة بإجراء تقييم شامل بشكل دوري للإجراءات المتخذة، موجهًا بتشكيل مجلس أمناء من المعنيين بهذا الأمر، مثل المفكرين الاقتصاديين ورجال الأعمال حتى تكون نقطة اتصال مع الدولة.

السيسي: زيادة مظلة الحماية الاجتماعية لتخفف آثار الأزمة العالمية على المواطنين

وأضاف الرئيس السيسي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»، نعمل على زيادة مظلة الحماية الاجتماعية في المرحلة الراهنة حتى نخفف على المواطنين تداعيات الأزمة العالمية، فالعالم يعيش واقعًا تأثيره صعب، والشعوب جميعها تعاني، ومصر لا تتحمل أي ضغط أكثر من ذلك، بالعكس.

الرئيس يكلف الحكومة بتوفير أقصى درجات الدعم والمساندة للفئات الأكثر تأثرًا

وشدد رئيس الجمهورية، إلى أنَّ التوصيات تتضمن توجيه الحكومة لتعزيز مظلة الحماية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، وتوفير أقصى درجات الدعم والمساندة للفئات الأكثر تأثرًا: «أوجه الحكومة بالعمل على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية».