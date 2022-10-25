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السيسي عن طرح الشركات في البورصة: محدش يقول لي نفضها من العمالة الزائدة

كتب:

شريف سليمان
02:44 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رفضه أي مطالبات بالتخلي عن العمالة الزائدة في شركات الدولة، عند طرحها في البورصة، وقال في كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، «كل شركات الدولة مطروحة لكل الناس، لكن متجيش تقول لي نفض لي منها العمالة الزائدة، طب ازاي يعني؟!، تيجي تعمل شركة قطاع خاص، تنقي ناسك وتحوكم إجراءاتك، وتخلي بالك من كل قرش تنفقه».

وأضاف «ما حدث هو أن معنا ميراث يجب أن نحافظ عليه، هناك مجتمعات وأسر، وأوعى تخلي غضبك من سوء الأداء يتحول إلى عداوة لمن يقوموا بسوء الأداء، أوعى تكره الفقير، ممكن تكره الفقر، لكن لا تكره الفقير»، موضحا «عندما طورنا مساكن المناطق الخطرة قلنا للناس لن نحصل منكم على أموال، لكن مقابل للصيانة، حتى نحافظ ما طورناه».

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بقلم شريف سليمان