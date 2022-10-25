وزير الاتصالات: سرعة الإنترنت في شرم الشيخ تفوق المعدلات العالمية

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جاهزية البنية التحيتة في شرم الشيخ على أعلى مستوى من الكفاءة، ولديها القدرة على استقبال فعاليات قمة المناخ، وهناك أكثر من محور جرى العمل عليها بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء والوزارات المعنية من أهمها رفع سرعة الإنترنت الثابت في كل فنادق المدينة.

كابلات ألياف ضوئية بـ100 فندق في شرم الشيخ

وأوضح «طلعت» خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، أن الوزارة وفرت كابلات الألياف الضوئية لأكثر من 100 فندق بشرم الشيخ، مشيرا إلى أنه في بداية الأسبوع أجريت جولات تجريبية لمعرفة مستوى الخدمة في الفنادق، وتبين أن سرعة الإنترنت تفوق المعدلات العالمية، ويجرى تطبيق التجربة في باقي المناطق السياحية على مستوى الجمهورية.

وتابع أن الوزارة تقدم الخدمات بشكل يراعي المواصفات البيئية في محطات المحمول ومحطات الإنزال التي تستقبل الكابلات الدولية بالسواحل وتحويل المحطات للعمل بالطاقة الشمسية بالتعاون مع الشركات المشغلة للاتصالات في مصر.

مراكز البيانات الخضراء

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الوزارة أطلقت مراكز البيانات الخضراء ونظم حوسبة تستخدم مواصفات صديقة للبيئة، وتقام بشكل يراعي البيئة الخضراء، مع العمل على مشروع قومي لتفكيك الأجهزة التالفة بالتعاون مع البيئة للاستفادة من المخلفات الإلكترونية والانتهاء منها بشكل لا يضر بالبيئة.

انتشار فيروس كورونا

وأضاف وزير الاتصالات أن مصر تدعم بنية الإنترنت الثابت في مصر منذ 2018 واستمر العمل في ظل انتشار فيروس كورونا إلى أن تمكنت البنية التحتية في مصر من استقبال وتحمل الاستخدام المضاعف خلال فترة كورونا وبعد أن تحولت العديد من الأنشطة اليومية إلى الاستخدام عبر الإنترنت بشكل ضاعف ساعات الذروة من 8 ساعات إلى 16 ساعة ولو لم تكن الشبكات مطورة ومؤهلة لفشلت في تحمل الأعداد الكبيرة خلال أزمة كورونا، وحصلت مصر على المركز الأولى في سرعة الانترنت في 2020 على مستوى القارة.