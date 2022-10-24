زراعة 10 آلاف شجرة مثمرة في شرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، زيادة حجم المساحات الخضراء في مدينة شرم الشيخ، بعد إنشاء الحديقة المركزية بجوار مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي.

وأضاف «فودة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الهدف من زيادة المسطحات الخضراء هو تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، في إطار استضافة قمة المناخ الشهر المقبل، مشيرا إلى أنه قام بجولة تفقدية اليوم ضمن الجولات التي يقوم بها لمتابعة المشروعات تمهيدا لافتتاحها.

10 آلاف شجرة مثمرة

فيما أكد الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، لـ«الوطن»، أنه جرى توريد 10 آلاف شجرة مثمرة إلى مدينة شرم الشيخ تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والسيد القصير، وزير الزراعة، استعدادا لقمة المناخ.

وتابع أنه جرى زراعة 10 آلاف شجرة مثمرة بالحديقة المركزية، عبارة عن ليمون وزيتون، من إجمالي 70 ألف شجرة مثمرة لجنوب سيناء، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «100 مليون شجرة».

وأوضح المحافظ أنه قام بتفقد أعمال تشجير وزراعة طريق الشيخ زايد بطول 10 كم، وأعمال التشجير على جانبي الطرق والجزر الوسطى بطريق السلام والمحاور العرضية والميادين وأعمال اللاند سكيب بالطريق الأوسط في شرم الشيخ.

كما تابع «فودة» أعمال تركيب شاشات العرض الضخمة بالسوق القديم، وأعمال النظافة بكافة الطرق والميادين بشرم الشيخ، باستخدام معدات حديثة ومتطورة في إطار الاستعداد لقمة المناخ.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية، مستشار المحافظ للمحليات، واللواء رماح هاشم، والدكتور محمد شطا، مدير عام مديرية الزراعة بجنوب سيناء، وممثلي الجهاز التنفيذي.