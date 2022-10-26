أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 26-10-2022 في الأسواق المحلية

تعتبر الدواجن من ضمن اللحوم التي ينصح بتناولها لصحة الجسم ويلجأ إليها الكثيرون نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة باللحوم الحمراء، لذا يبحث العديد من الأشخاص عن أسعار الفراخ البيضاء بشكل يومي لما تحتويه من بروتين وفيتامينات، كما يهتمون بمشتقاتها من البانيه والبيض وغيره.

وفيما يلي، نعرض أبرز أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر، بحسب ما ذكره الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أسعار الفراح البيضاء في السوق المحلية

وقال عبدالعزيز السيد، إنّ سعر الفراخ البيضاء تراوح اليوم الأربعاء، بين 34 و36 جنيهًا للكيلو، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 40 و41 جنيهًا.

ووصل سعر الدواجن الحمراء اليوم إلى 46 جنيها، بينما تباع سعر الدواجن الأمهات بنحو 26 جنيها.

وبلغ سعر الكتكوت الساسو 3 جنيهات، ويصل إلى 3.25 جنيه في بعض الأماكن، وسجَّل سعر الكيلو الفراخ البلدي نحو 49 جنيهًا، وفق رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الفراخ اليوم

واستقر سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء عند 45 جنيهًا في المحال التجارية.

وتراوح سعر الفرخة المباعة المذبوحة وزن ما بين 1000 و1350 جراما ما بين 70 إلى 90 جنيها.

ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 50 و54 جنيهًا.

وتراوح سعر البانيه بين 90 و110 جنيهات.

تراوح سعر الأوراك بين 42 و47 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من الأجنحة بين 28 و35 جنيهًا.,

كما تراوخ سعر كيلو الكبد والقوانص ما بين 45 و49 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

تراوح سعر البط المسكوفي بين 42 و49 جنيهًا

تراوح سعر لحم البط البلدي بين 58 و60 جنيهًا.

ويصل سعر البط المذبوحة والمعبأة وزن 1.5 كيلو إلى نحو 120 جنيها.

ويصل سعر البطة وزن 2 كيلو إلى نحو 160 جنيها.

تراوح سعر لحم كيلو البط الفرنساوي بين 40 و47 جنيهًا.