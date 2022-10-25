رئيس حزب «الجيل» بعد كلمة الرئيس في المؤتمر الاقتصادي: كلنا معاك يا ريس

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إننا نؤيد الرئيس السيسي في كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، ونوجه له الشكر والتقدير على ما يبذله من جهد للنهوض بالدولة المصرية في كل القطاعات وليس القطاع الاقتصادي فقط.

كلنا معاك يا ريس

وأضاف الشهابي في تصريح لـ «الوطن»، أن كلمة الرئيس جاءت واضحة وشفافة وصريحة لتؤكد جدية النهوض بالدولة والخطوات التي ينتهجها الرئيس في الإصلاح الاقتصادي وإصلاح كافة القطاعات الأخرى لأننا نقوم ببناء أمة وليس مجرد دولة، ونحن نقول للرئيس: كلنا معاك يا ريس، حتى نحل كل المشكلات التي نواجهها ونتقدم بها وبشعبها إلى المكان الذي تستحقه.

المؤتمر الاقتصادي

وأوضح أن المؤتمر الاقتصادي جاء شاملا لكل المحاور لوضع خريطة طريق اقتصادية شاملة وواضحة نتغلب بها على التحديات التي خلفتها الأزمات الأخيرة خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا أنه حتى نقوم بذلك يجب علينا أن نتعاون جميعا سواء مؤسسات أو أحزاب أو وزارات مختلفة حتى نحقق الهدف الذي نسعى إليه.

واختتم الرئيس السيسي فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادي الذي استمر على مدار 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس الوزراء وعدد من الخبراء والوزراء والمختصين في الشأن الاقتصادي.