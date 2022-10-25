«تشريعية النواب»: سيكون لدينا تشريع حقيقي يلبي مطالب الأسرة المصرية

أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أهمية الإعلان عن إعداد مشروع قانون جديد للأسرة، لتنظيم أحوال الزواج والطلاق، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية.

عرض مشروع القانون على الرئيس قريبا

وقال «الطماوي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن شيوخ المهنة من رجال القانون يعكفون حاليا على وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون جديد للأسرة، على أن يُعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي قريبا.

وأضاف النائب، والذي شارك في أعمال الجلستين الافتتاحية والختامية لأعمال المؤتمر الاقتصادي، أنه فور الانتهاء من الشكل النهائي لمشروع القانون الجديد للأسرة سيتم إرساله إلى البرلمان للبدء في مناقشته.

وشدد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على أهمية إصدار قانون الأسرة الجديد، لاسيما أن مواده ستُنظم وتُصاغ وفقا للإحصاءات الرسمية التي اعتمدت عليها وزارة العدل، وفقا لما أوضحه المستشار عمر مروان الوزير المختص فى الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، وقال «لأول مرة سيكون لدينا تشريع حقيقي يعبر عن الأسرة المصرية».

وأشار «الطماوي»، إلى أن مصر تشهد حاليا حالة من الشفافية والديمقراطية فى عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بناء الجمهورية الجديدة

وذكر وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن الرئيس تحدث من القلب في الجلستين الافتتاحية والختامية للمؤتمر الاقتصادي، ووجه كلامه للشعب المصري بأكمله، وعلينا جميعا العمل بجد وإخلاص لترجمة توجيهاته إلى مشروعات تساهم في بناء الجمهورية الجديدة.

وذكر «الطماوي»، أن حالة الحوار الجاد داخل لجان الحوار الوطني، سيكون لها إسهاماتها الواضحة في المرحلة المقبلة.