آخر استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال مؤتمر المناخ العالمي cop 27

تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ العالمي COP 27 المقرر له الانعقاد في الفترة من 6 نوفمبر المقبل حتى 18 من الشهر نفسه، بحضور 197 طرفاً من أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الخاصة بالتغير المناخي للحد من الأنشطة البشرية الخاطئة والمؤثرة بالسلب على البيئة.

في إطار الاستعدادات النهائية الخاصة بمدينة شرم الشيخ، جرى تنظيف محمية رأس محمد براً وبحراً والتخلص نهائياً من الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الأحادي، بالاضافة إلى وصول أول لانش إسعاف بحري وافتتاح المعرض الفني الخاص بطلاب المدارس حول تغير المناخ.

تنظيف شرم الشيخ براً وبحراً

وأعلنت وزارة البيئة على صفحتها الرسمية فيسبوك، أن بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وتمويل الاتحاد الأوروبي والحكومة السويسرية وبنك القاهرة، جرى إطلاق حملة تحت عنوان «تنظيف محمية شرم الشيخ براً وبحراً من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الأحادي»، التي شارك بها عدداً من الشباب والغواصين المتطوعين، ومشاركة قطاع الفنادق وجماعات الحفاظ على البيئة.

تنظيف محمية رأس محمد من المواد البلاستيكية

البداية من محمية رأس محمد، عندما أجرى متطوعون تنظيفها نهائياً من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام المتعدد الذي يؤثر على البيئة والتنوع البيولوجي، واهتمام المحافظات أيضاً بمنع استخدامها نظرا لصعوبة إعادة تدويرها، وتسهيلاً على المشاركين في الحملة قد تم إمدادهم بالطعام والشراب وتوفير وسائل النقل والمعدات التي يحتاجونها.

مشاركة طلبة المدارس في قضية التغير المناخي

شهد متحف الحضارة منذ عدة أيام افتتاح المعرض الفني الخاص بطلاب المدارس حول تغير المناخ بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، وقدم 200 طالباً لوحة فنية تهتم بمشكلة تغير المناخ، حيث أن تلك اللوحات المقدمة هي الفائزة في المسابقة الفنية التي كانت بين الطلاب.

أفضل أداة للطلاب لسماع أصواتهم والتعبير عن آرائهم

يعد المعرض أفضل أداة للطلاب لسماع أصواتهم والتعبير عن آرائهم من خلال رسم اللوحات الفنية التي تمثل الحياة التي يعيشها الانسان والحياة التي يأملها في المستقبل، وهذا الادراك لم يأتي من فراغ فقد ساهم فيه الآباء والأمهات لكي يجعلون أبنائهم بهذا القدر من الوعي بمشكلات البيئة ومخاطرها على صحة الإنسان.

مصر تشهد وصول أول لانش إسعاف بحري

أعلنت الهيئة العامة للإسعاف عن توفير أول لانش إسعاف بحري يقدم الرعاية الكاملة للمواطنين في البحر من خلال إمداده بالأجهزة والمعدات اللازمة وتجهيز أفضل الطواقم الطبية التي تستطيع معالجة ثلاثة حالات مرضية في نفس الوقت، بالإضافة إلى الاستعداد التام والمستمر على مدار اليوم ويبلغ طول اللانش 13 مترا.