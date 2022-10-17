فودة: شرم الشيخ تصبح مدينة عالمية مغطاة بالكاميرات البانورامية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن شرم الشيخ أصبحت مدينة عالمية، معقبًا: «معندناش غلطة، وتوفيق ربنا كبير، عندنا تاكسي ذكي، ولدينا ملابس لنحو 1000 سائق تاكسي».

وأضاف فودة، خلال مداخلة عبر تطبيق ZOOM، مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة CBC: «سائقو التاكسي سيكون لهم هيئة معينة، وسائقو الأتوبيسات سيكون لهم هيئة، مصر تستطيع، وشرم الشيخ ستخرج للعالم في هذا المؤتمر بأزهى صورها».

مدينة شرم الشيخ أصبح لها ممشى سياحي

وتابع محافظ جنوب سيناء، أن المدينة أصبح لها ممشى سياحي تجول فيها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجرى تغيير وجه خليج نعمة إلى الأفضل: «كان هناك بعض الشكاوى من خليج نعمة، لكن هذا الأمر تغير، لم يعد هناك صوت عاليا ولا يوجد محل يرفع صوت كاسيت، وهذا الكلام انتهى للأبد».

تطوير السوق القديم

وأكد أنه جرى تطوير السوق القديم: «اتعمل فيه حاجات تشبه القاهرة الفاطمية، وهناك مسجد الصحابة، وكل السياح في شرم الشيخ يحرصون على زيارة هذا المسجد».

أضاف أن كل أجهزة ومؤسسات الدولة تشترك في تنظيم COP 27، في الأسبوع الماضي زارت وزيرة الثقافة المدينة، وجرى التنسيق بخصوص الأماكن التي تنظم فيها إيفنتات يومية، مثل الفرقة السيمفونية وكرنفال في الشوارع.

وأردف: «شباب الجامعات الذي يعزف سنخصص له مكان في أيقونة السلام، حيث جرى تغييرها إلى الأفضل تماما من حيث الإضاءة وإعادة تنجيلها وتكبير الـSTAGE فيها».

التجهيزات الأمنية

وتابع، أنه التقى ما لا يقل عن 60 وفدا من 60 سفارة، معظمهم كان يتحدث عن الأمن، مشددًا على أن المدينة مغطاة تماما بالكاميرات البانورامية التي ترصد جميع الاتجاهات، إذ يجرى متابعة كل ما يدور في المدينة، وما يجرى رصده، تطلع عليه الأجهزة الأمنية في القاهرة، وهناك سور أمني بطول 26 كم، ولا يتم دخول المدينة إلا من خلال 4 بوابات، جميعها مؤمنة بالكاميرات وأجهزة الكشف.