محافظ جنوب سيناء: أجهزة عالية الجودة للكشف عن الممنوعات على بوابات شرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الـ5 أشهر الماضية شهدت رصف 200 كم طرق في مدينة شرم الشيخ؛ منها 32 كم داخل المطار، بالإضافة إلى تدشين 3 كبارٍ، وذلك استعدادا لاستضافة المدينة قمة المناخ cop 27، كما أعيد تخطيط المطار بالكامل، وهناك ممر جديد جرى رفع كفاءته والانتهاء منه خلال الأسبوع الماضي.

زيادة سعة المطار إلى 10 ملايين راكب سنويا

وأضاف فودة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد: «تمت زيادة سعة المطار من 7.5 ملايين راكب سنويا إلى 10 ملايين، وهناك متابعة رائعة من جانب رئيس الوزراء، وكل الأماكن الموجودة في المطار أعيد رفع كفاءتها، وكل الطرق الموجودة في المطار جرى إعادة رصفها، وبناء باركينج جديد وبوابة دخول وبوابة خروج ولاند سكيب وتخصيص أجهزة عالية الجودة للكشف عن الممنوعات على بوابات شرم الشيخ».

سور أمني شبكي

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن السور الأمني في المدينة شبكي حتى يطلع الزائرون على منظر الجبال دون أن يكون السور خرسانيا، ولكن هناك جزءا خرسانيا في المناطق التي لن تغطي جبالا خلفها، وطوله يقدر بنحو من 6 إلى 8 كم.

وتابع: «دخول المدينة يكون عن طريق 4 بوابات، فيها كل أنواع التأمين مثل الكاميرات والبوابات الإلكترونية، ومن يريد أن يدخل شرم الشيخ يمكنه الدخول عبر هذه البوابات المؤمنة بجميع أنواع الكاميرات، ويجري التفتيش بالأجهزة وضبط الممنوعات».