المشدد 5 سنوات لسيدتين بتهمة تزوير محرر رسمي في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، حكما بمعاقبة المتهمتين «ث.ص» و«د.ح» بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكلا منهما، بعد ثبوت تزويرهما محرر رسمي بدائرة قسم أول سوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال إبراهيم الشريف، وعضوية المستشارين ناجح عبد الحميد محمد وإيهاب عبد المنعم أبو سالم، وأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

أحداث الواقعة في مارس

وتعود أحداث القضية إلى شهر مارس من العام الحالي، عندما وجهت الجهات المختصة للمتهمة الأولى تهمة القيام بتزوير في محرر رسمي «استمارة ساقط قيد» للطفلة ابنة المتهمة الثانية، وذلك لنسب الطفلة إلى المجني عليه المدعو «ع.م»، عامل، حيث قامت بتزوير الوثيقة وتسجيل بياناتها على جهاز الحاسب الآلي الخاص بمصلحة الأحوال المدنية، مصدرة بذلك شهادة ميلاد للطفلة تنسبها للمجني عليه بخلاف الحقيقة.

إحالة الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج

وقام المجني عليه بالطعن في شهادة الميلاد ليثبت تزويرها، وتم ضبط المتهمتين وإحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد لكلا منهما.