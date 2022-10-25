«مستثمري السياحة»: زيادة كبيرة في الرحلات لمرسى علم خلال النصف الأول من نوفمبر

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بمحافظة البحر الأحمر، إن النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل، سيشهد زيادة كبيرة في الحركة السياحية الوافدة إلى مدينة مرسى علم.

نسب إشغال فنادق مرسى علم خلال نوفمبر 90%

وأضاف عضو الجمعية لـ«الوطن»، أن نسب الإشغال بفنادق مرسى علم خلال تلك الفترة ستتخطى حاجز 90%، كما ستتزايد نسب الإشغال بفنادق الغردقة بداية من النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل حتى منتصف شهر يناير 2023، بسبب إجازات أعياد الكريسماس ورأس السنة.

نسب الإشغال في فناق الغردقة

وأشار عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إلى أن نسب الإشغال بفنادق الغردقة خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري تتراوح بين 75% إلى 80%، وستستمر تلك النسب حتى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، وفقا لمؤشرات الحجز الحالية.

يشار إلى نسب الإشغال بفنادق الغردقة خلال الأسبوع الماضي تخطت حاجز الـ80%.