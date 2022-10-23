«مستثمرو السياحة»: مرسى علم تستقبل 118 رحلة خلال 7 أيام

تستقبل مدينة مرسى علم، إحدى مدن محافظة البحر الأحمر، نحو 118 رحلة سياحية من مختلف دول العالم الأسبوع الحالي، وقال رامي فايز، عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، إنّ الرحلات سترفع نسب إشغال فنادق المدينة لأكثر من 80% هذا الأسبوع، موضحا أنّ غالبية الرحلات التي استقبلها مطار المدينة قادمة من ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشيك، وألمانيا أكثر الدول إرسالا للسياح إلى محافظة البحر الأحمر منذ بداية 2022 وحتى الآن.

أعداد السياح الوافدين

وأضاف فايز لـ«الوطن»، أنّ مؤشرات الحجوزات الحالية والمستقبلية تؤكد أنّ الحركة السياحية الوافدة إلى مدينة مرسى علم خلال الموسم السياحي الشتوي الحالي، تسير في منحنى تصاعدي، موضحا أنّ نسب الإشغال بفنادق المدينة خلال فصل الشتاء الحالي ستكون جيدة للغاية، ونسب الإشغالات الحالية بمرسى علم أعلى من مثيلاتها خلال العامين الماضيين.

روسيا لا تسيّر رحلات إلى مرسى علم حاليا

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، إلى أنّ شركات السياحة الروسية لم تحجز حتى الآن أي رحلات إلى مرسى علم منذ بداية الشهر الحالي حتى الآن، موضحا أنّ هناك نحو 4 رحلات أسبوعية يتم تسييرها حاليا من المدن الروسية إلى الغردقة، وجميع الرحلات سترتفع بشكل كبير حال اعتمد البنك المركزي المصري التعامل بالروبل الروسي كعملة معتمدة بمصر.

وأوضح أنّ فنادق مرسى علم قدّمت عروضا تحفيزية لجذب السياح الأجانب إلى مصر، خاصة كبار السن، لقضاء فصل الشتاء الحالي في المدينة ضمن برنامج «الإقامة الطويلة خلال الشتاء»، وذلك استغلالا لأزمة الطاقة الموجودة حاليا في أوروبا جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

يذكر أنّ وزارة السياحة، نظمت حملة ترويجية بعدد من الدول الأوروبية لجذب السياح من مختلف دول أوروبا خلال فصل الشتاء الحالي، ضمن برنامج «الإقامة الطويلة خلال الشتاء».