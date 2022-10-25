«الداخلية» تحدد 6 إرشادات للسائقين حال عدم استقرار الأحوال الجوية

حددت وزارة الداخلية بعض الإرشادات والتعليمات الهامة لتوعية قائدي السيارات على الطرق في أي وقت، لتجنب وقوع أي حوادث، وحرصًا على سلامتهم، خلال فترة هطول الأمطار خلال فصل الشتاء في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، كما جاءت التوصيات كالتالي:-

إرشادات وزارة الداخلية للسائقين

ـ استعمال الأضواء غير المبهرة، استعمال الإضاءة والأنوار العالية، مع التأكد من صلاحية الإطارات بالسيارة.

- استخدام أنوار الانتظار لتكون مرئياً للغير.

- مضاعفة مسافة الأمان، وكانت حددت الإدارة العامة للمرور في وقت لاحق المسافة بأن لا تقل عن 4 أمتار، لكل 10 كم، بسرعة 100 كم.

- السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية، وحددت السرعة من 40 لـ 50 متر، بسرعة 100 كم.

- عدم التوقف في منطقة الشبورة.

- في حالة الأعطال الانتظار في أقصى اليمين ووضع المثلث التحذيري.

نصيحة هامة من المرور للتحكم في قيادة السيارة

وكانت الإدارة العامة المرور دعت إلى ضرورة التحكم فى عجلة القيادة للسيارة بشكل جيد، وحذرت من أن سطح الطريق يكون زلق، وشددت على ضرورة تشغيل المساحات بشكل مستمرة، لضمان وضوح الرؤية بشكل سليم، وتفادي الاستخدام المفاجئ على الفرامل الضغط الشديد عليها، حتى لا يحدث انزلاق للسيارة فى أى اتجاه على الطريق.

ووضعت الإدارة رقم للاتصال بخدمة الإغاثة المرورية 01221110000.