موعد ومكان عزاء محمود علم الدين.. توفى عن عمر ناهز 69 عاما

أعلنت أسرة الدكتور محمود علم الدين، موعد ومكان عزاء أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 69 عاما.

وأوضحت أسرة الدكتور محمود علم الدين، أن العزاء سيكون يوم الجمعة المقبل في قاعة المناسبات بمسجد الحامدية الشاذلية، وذلك بعد صلاة المغرب مباشرة.

تشييع جنازة محمود علم الدين

وشُيعت جنازة الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، من «مدافن الغفير»، بعد أداء الصلاة عليه في مسجد أبو المكارم، أمام محور جيهان السادات، بعد صلاة الظهر.

وكان الدكتور محمود علم الدين عضوا بالهيئة الوطنية للصحافة في أول تشكيل لها، واُختير عضوا بمجلس أمناء الحوار الوطني قبل وفاته، وعمل في منصب المستشار الصحفي لرئيس جامعة القاهرة 1994 - 1999، وشغل منصب المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العالي منذ عام 1997 حتى 2007.

مناصب تولاها محمود علم الدين

وأسس «علم الدين» قسم تكنولوجيا الصحافة بأكاديمية أخبار اليوم للهندسة وتكنولوجيا الطباعة، وتولى مهام الإشراف على القسم، ووكيل الأكاديمية وعضو مجلس إدارتها، كما تولى منصب مدير مركز بحوث الرأي العام كلية الإعلام جامعة القاهرة.

وترأس رئيس مجلس قسم الصحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة 2006، وكان عضو اللجنة التنفيذية للقناة الفضائية لوزارة الدولة للبحث العلمي، ونائب رئيس مجلس إدارة مراكز بحوث الرأي العام، والتوثيق والتدريب، والمرأة والإعلام، والتراث الصحفي.