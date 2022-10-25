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تشييع جثمان محمود علم الدين بمشاركة عدد من الشخصيات العامة

كتب:

محمد أباظة
12:47 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
جنازة الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة

جنازة الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة

شيعت جنازة الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، من «مدافن الغفير» 19 بمحور جيهان السادات لأداء صلاة الجنازة عليه.

وحرص عدد كبير من محبي الدكتور محمود علم الدين، على الحضور لتشيع جنازته، مع عدد من طلابه بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعدد من رجال الصحافة والإعلام والشخصيات البارزة أبرزها: 

وتوفي الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، صباح اليوم، عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الأخيرة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.