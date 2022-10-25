الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وذلك خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي.

وطرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، توصيات المؤتمر الاقتصادي، التي تضمنت البدء الفوري بوضع السياسات والتشريعات اللازمة لتنفيذ توصيات المؤتمر، ونصائح الخبراء الاقتصاديين، لتكون خارطة طريق للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.

مع توجيه الحكومة بإجراء تقييم شامل بشكل دوري للإجراءات المتخذة، موجهًا بتشكيل مجلس أمناء من المعنيين بهذا الأمر، مثل المفكرين الاقتصاديين، ورجال الأعمال حتى تكون نقطة اتصال مع الدولة.