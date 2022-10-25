السيسي لـ«رجال الدين»: عاوزكم تبقوا مع الحق الرشيد المبين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الجيل الذي كان عمره 7 سنوات في الأحداث التي بدأت منذ 2011 حتى 2013، أصبح عمره الآن 20 عاما، مضيفا: «هذا الجيل لا يعلم التجربة المريرة التي عشناها وحاولنا علاجها مبكرا، والجيل الذي عاش على مدار عامين ونصف العام هذه الأحداث وكان عمره 20 عاما، أصبح 33 عاما فأكثر، متسائلا: «الجيل الصغير الذي يبلغ من العمر 7 و8 سنوات ولا يعرف هذا الأمور، سيسألنا أين مستقبلي؟».

المؤتمر الاقتصادي 2022

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي 2022، أنّ الدولة تبني بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية وفكرية وثقافية ودينية، وهذا ليس معناه الحشد بل البناء، مضيفا: «البعض يقول من فضلك لا تُدخل الدين معنا كي لا يبدو أنّنا مع الحاكم، وأنا أقول لرجال الدين لا أريدكم مع الحاكم بل أريدكم مع الله، ومع الحق والفهم الرشيد».