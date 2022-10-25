السيسي: جميع الشعوب تعاني جراء الأزمة التي يشهدها العالم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جميع الشعوب تعاني، جراء الأزمة التي يشهدها العالم، سواء بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أو الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك خلال كلمته في ختام المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022.

وأضاف السيسي، «في أول لقاء لي مع المستثمرين، قولت لهم أتصور أننا نحتاج 100 مليار جنيه لإزالة الآثار الناجمة عن الحالة التي أفرزتها أحداث عامي 2011 و2013».

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي: «لازم نشوف المسار الذي سارت عليه الدولة خلال 30 سنة، ونشوف نتائجه ايه»، وعند الحديث عن فترة حكمه، قال الرئيس «هذه تجربة حكم 8 سنين لإنسان منتبه جدا لمصر».