الرئيس السيسي: وفرنا فرص عمل بجميع المناطق على مستوى الجمهورية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، توفير فرص عمل في جميع المناطق على مستوى الجمهورية، موضحًا أن المشروعات التنموية جذبت 6 ملايين عامل مصري خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف الرئيس خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي: «كان ممكن أعطي لكل أسرة ألف وألفين جنيه زيادة، لكن أنا كده محققتش مصلحة.. البلد هتفضل زي ما هي، طيب ما أدفع الفلوس وأغير الواقع، وهو ده اللي حصل»، موجهًا الحكومة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.