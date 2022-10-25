أمطار متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالشرقية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة الشرقية هطول أمطار متوسطة وغزيرة في عدة مناطق مصحوبة بأصوات البرق والرعد.

هطول أمطار بمحافظة الشرقية

وتراكمت مياه الأمطار في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية في المدن والقرى، في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية، وتكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من مراكز المحافظة.

الأجهزة التنفيذية ترفع حالة الطوارئ

ودفعت الأجهزة التنفيذية في مختلف المراكز والمدن بسيارات لشفط المياه من الشوارع ومنع تراكمها، والتعامل الفوري مع أي أحداث قد تنجم عن هطول الأمطار وتعرض المواطنين أو المباني لأي أضرار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد حذرت في وقت سابق من تعرض البلاد إلى موجة من الأمطار والطقس المتقلب، ودعت المواطنين إلى الحيطة والحذر.

استعدادات الشرقية لمواجهة الأمطار

يشار إلى أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعلن انتهاء المحافظة من الاستعدادات اللازمة لموسم الشتاء وهطول الأمطار، وشدد على رفع حالة الطوارئ في مختلف الأجهزة التنفيذية والمديريات، خاصة الصحة ومياه الشرب والطرق والكباري.

وشكلت المحافظة غرفة عمليات رئيسية وفرعية في جميع مراكز المحافظة لاستقبال أي شكاوى من المواطنين والتعامل معها مباشرة.