«الأرصاد»: تقلبات جوية سريعة.. وسقوط أمطار متوسطة على بعض المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد بعض التقلبات الجوية السريعة، إذ بدأ منذ الساعات الأولى للصباح تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما أن بعض المناطق شهدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

نتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «نتأثر بامتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا مع كتل هوائية شمالية رطبة قادمة من على البحر المتوسط ستعمل على حالة من التقلبات الجوية، وأهم عنصر فيها هو سقوط الأمطار التي سيكون كميات أمطارها ما بين خفيفة إلى متوسطة وقد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الشرقية وبعض المناطق من وسط سيناء ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وستزيد كميات الأمطار مع فترات المساء».

فرص سقوط أمطار بالقاهرة الكبرى

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «القاهرة الكبرى سيكون بها فرص سقوط أمطار، وتبدأ خلال فترات اليوم أمطار خفيفة، ومع تقدم ساعات النهار وساعات المساء ستبدأ كميات الأمطار تزيد وتكون أمطار متوسطة، وأغلب المناطق الشمالية ستشهد سقوط الأمطار، وهناك فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ومطروح والعلمين والإسكندرية، لكن باقي المناطق الشمالية ستكون من خفيفة إلى متوسطة، وبعض المناطق قد يسقط فيها أمطار رعدية ومتوسطة».