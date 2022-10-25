حالة الطقس في الفيوم اليوم.. أمطار وعواصف رعدية تبدأ خلال ساعات

تشهد بعض المحافظات اليوم الثلاثاء، تقلبات جوية يصاحبها سقوط أمطار رعدية على السواحل الشرقية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء والوجه البحري حتى القاهرة الكبرى، ومناطق من شمال الصعيد بينها محافظة الفيوم، وتكون ذروة سقوط الأمطار الليلة، بينما يبدأ سقوط الأمطار الخفيفة صباحا على السواحل الشرقية ومناطق من شمال الصعيد.

وتزداد شدة الأمطار الليلة، لتصبح متوسطة ورعدية، وتمتد إلى مناطق من مدن القناة وشمال ووسط سيناء والوجه البحري، حتى مناطق من القاهرة الكبرى، كما تنشط الرياح على بعض المناطق نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحابة.

الطقس في الفيوم أسبوع كامل بالرياح والأمطار

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس في الفيوم، تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم 27 مئوية، والصغرى 18، فيما تبلغ سرعة الرياح في الفيوم 11 كم في الساعة، بينما هبات الرياح 20 كيلو متر في الساعة، ويبدأ هطول الأمطار بعد الظهر.

الأمطار في الفيوم

وفيما يخص سقوط الأمطار في الفيوم، فإنّ المحافظة تشهد عاصفة رعدية بعد الظهر، حيث تبلغ نسبة احتمالية هطول الأمطار 40%، كما تبلغ احتمالية هبوب عواصف رعدية 24%، فيما تبلغ كثافة الغطاء السحابي 53%، كما تبلغ نسبة الرطوبة 69%.

الطقس اليوم في المساء

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس صافٍ في أول الليل، بارد في آخره، وسط توقعات باحتمالية هبوب عواصف رعدية في المساء، واحتمالية سقوط أمطار، فيما تنشط حركة الرياح التي تكون شمالية شمالية غربية.

الطقس في الفيوم 14 يوم

ويتوقع أن تكون الطقس في محافظة الفيوم مُتقلبة وغير مستقرة، حيث سيسود طقس غائم جزئيا، وسط توقعات بتساقط الأمطار على مناطق متفرقة من محافظة الفيوم، كما تنشط حركة الرياح، وتزداد درجة البرودة ليلا، فيما تُعلن هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس في الفيوم وباقي المحافظات الأخرى يوميا.

الطقس في وادي الريان

ويكون طقس وادي الريان لطيف نهارا، وسط توقعات بهطول أمطار، بينما يصبح بارد ليلا.