حالة الطقس غدا الأربعاء 26 أكتوبر.. سقوط أمطار على القاهرة والوجه البحري

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات خبرائها عن حالة الطقس غدًا الأربعاء، على جميع أنحاء الجمهورية، وفق باين رسمي صدر منذ قليل.

حالة الطقس غدًا

وقال بيان هيئة الأرصاد عن حالة الطقس خلال ساعات النهار، إن طقس الغدا سيكون حار على جنوبي سيناء والصعيد، بينما يكون مائلا للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، بينما خلال ساعات الليل يكون الطقس لطيفًا أول الليل، في حين يصبح مائلًا للبرودة في آخره وذلك على جميع مدن الجمهورية.

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، وذلك على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا على مدن الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 27- 19.

العاصمة الإدارية 26- 18

6 أكتوبر 27 - 18

بنها 27 - 19

دمنهور 26- 18

كفر الشيخ 26- 18

المنصورة 25 - 19

دمياط 25 - 21

بورسعيد 26 - 21

الإسماعيلية 27 - 18

السويس 27 - 19

الزقازيق 27 - 20

شبين الكوم 27 - 20

طنطا 26 - 18

شلاتين 31 - 23

الإسكندرية 26- 19

العلمين الجديدة 26- 18

وادي النطرون 27 - 19

مطروح 25- 19

السلوم 28 - 17

سيوة 27- 15

العريش 25 - 20

رفح 24 - 19

الطور 29- 22

كاترين 21- 13

رأس سدر 29- 20

نخل 25- 17

طابا 29- 21

نويبع 30- 22.

حلايب 28- 24

شرم الشيخ 30 - 22

الغردقة 30 - 21

مرسى علم 31- 22

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28- 17

المنيا 29- 16

أسيوط 28- 16

سوهاج 29- 18

قنا 30- 19

الأقصر 30- 18

أسوان 31- 20

الوادي الجديد 29- 18

أبو سمبل 30- 18

أبو رماد 31 - 24

رأس حدربة 30 - 23