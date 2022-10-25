حالة الطقس اليوم في المحافظات.. أمطار رعدية تصل إلى 60% مع نشاط للرياح

يسعى المواطنون إلى معرفة حالة الطقس اليوم في المحافظات، وذلك بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، مع توقعات بسقوط أمطار على عدة محافظات مع نشاط لحركة الرياح، وسط تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر نظرا للتغيرات المناخية الحالية.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود حالة الطقس اليوم في المحافظات سقوط أمطار تصل إلى نسبة 60% مع طقس غائم جزئيا ونشاط للرياح وذلك في محافظات بورسعيد، ورفح، ووسط سيناء ومدن القناة.

توقعات الأرصاد لحالة الطقس اليوم في المحافظات

وأشارت توقعات الأرصاد إلى أنه تشهد محافظات الوجه البحري «الإسكندرية، مطروح، الشرقية، المنوفية، دمياط، القليوبية، الغريبة، كفر الشيخ، البحيرة» سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية تصل إلى 50%، مع طقس غائم جزئيا، وتمتد الأمطار إلى القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 40%.

فيما تشهد المحافظات الشمالية الغربية سقوط أمطار خفيفة تصل إلى 30%، فيما جاءت حالة الطقس اليوم في محافظات الصعيد معتدل الحرارة مع سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية لا سيما في شمال الصعيد، على أن يكون مشمسا على جنوب الصعيد.

وسجلت أعلى درجة حرارة للعظمى في المحافظات اليوم بمحافظة الوادي الجديد حيث بلغت 32 درجة مئوية، فيما سجلت رفح أقل درجة حرارة للعظمى حيث بلغت 24 درجة مئوية.

وتشهد المحافظات استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الشتاء، حيث جرى تنفيذ نموذج محاكاة لعمل معدات الشتاء، وتطهير بالوعات الصرف الصحي وصيانة أعمدة الإنارة.