حالة الطقس غدا في البحيرة: سقوط أمطار بنسبة 60% ونشاط لحركة الرياح

تشهد حالة الطقس غدا في البحيرة انخفاض درجات الحرارة مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة إلى رعدية تزيد حدتها في المدن الساحلية إدكو ورشيد والمحمودية، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس غدا في البحيرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدا في البحيرة معتدلة على السواحل الشمالية، لطيف إلى مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا في البحيرة سيكون غائم جزئياً على كافة الأنحاء، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية، تكون من خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً على باقي الأنحاء، بنسبة حدوث 50% تقريباً.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة إدكو بالبحيرة خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1 : 1.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في البحيرة

وتسجل درجات الحرارة في البحيرة غدا 25 درجة للعظمى و18 للصغرى، مع وجود نشاط لحركة الرياح.