غلق وتشميع مركز دروس خصوصية بحي شرق أسيوط

نفذت رئاسة حي شرق أسيوط قرار غلق وتشميع لقاعة دروس خصوصية بشارع الهلالي في نطاق الحي، وذلك ضمن الحملات التي تشنها المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ اسيوط.

غلق مركز دروس خصوصية

وقال محمود ياسين الدن، رئيس حي شرق أسيوط، إنه تلقى إخطارا يفيد بتردد العديد من الطلاب على أحد القاعات بنطاق حي شرق للحصول على دروس خصوصية، وبتشكيل لجنة من حي شرق ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة تجاه القاعة وتحرير المحاضر اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وأضاف رئيس الحي أنه على الفور توجهت اللجنة المشكلة من سيد عباس ومروان إبراهيم عدلي، نائبي رئيس الحي، وثروت وجيه ومحمد عبدالعال من جهاز حماية المستهلك، وإيمان موسى، من التربية والتعليم، ومسئولي رخص المحلات والأزمات، وتم غلق القاعة وتشميعها وتحرير محضر بالواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

كما تم المرور على كل المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشد رئيس الحي، الأهالي وأولياء الأمور بالمحافظة، بضرورة الإرشاد فورا عن أي مكان أو مركز للدروس الخصوصية الذي يستقبل الطلاب ليتم فورًا غلقه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، مضيفًا أن مديرية التربية والتعليم أعدت وسائل بديلة للطلاب المترددين على مراكز الدروس الخصوصية من خلال المجموعات المدرسية بشكل مطور يحقق الاستفادة القصوى للطلاب والمدرسين، فضلا عن منصات التعليم الإلكتروني عن بعد من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.