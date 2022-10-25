الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية: الرئيس أرسل رسائل مهمة في المؤتمر الاقتصادي

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، إن تواجد الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة الافتتاح والجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي الذي جرى عقده على مدار 3 أيام متتالية في العاصمة الإدارية الجديدة، رسالة مهمة تؤكد ما تطرحه الدولة وفكر الرئيس تجاه دور القطاع الخاص.

القيادة السياسية فتحت الباب للقطاع الخاص

وأضاف «عز»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن كلمات الرئيس السيسي في جلسة الافتتاح أو في الجلسة الختامية بخلاف التوصيات الإضافية التي طرحها خلال كلمته أكدت فتح الأبواب على مصراعيها للقطاع الخاص ليقوم بدوره في نشر النماء والتنمية وخلق فرص عمل سواء في المشروعات التي تقوم بها الدولة بكافة هيئاتها، أو مختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

واستطرد: «الرسالة واضحة أن الدولة فيها شراكة بين القطاع الحكومي والخاص من أجل المواطن المصري، والحفاظ واستقرار الأسعار وخلق وظائف، كما وأثار الرئيس موضوع الأجور وأكد ضرورة توفير فرص عمل كريمة في بلده بدلا من التي يسعي لها خارج البلاد».

وأوضح أن الرئيس أعطى كم كبير من الرسائل الإيجابية التي لا تعد، حيث أن كمية الرسائل التي طرحها الرئيس للجميع كانت من أقوى ما يمكن، متابعا: «الجزء الأهم في كلمته كانت المكاشفة والمصارحة في كل ما جرى، ومفيش حاجة خباها أو حاجة الباب كان متوارب فيها، ولكن كلمته كانت في منتهي الصراحة والوضوح، ودي دعوة واضحة للقطاع الخاص أو الأجنبي للدخول في جميع الأنشطة الاقتصادية بلا استثناء».