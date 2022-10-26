إصابة شخصين في حادث انقلاب تروسيكل بقرية أبسوم بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب تروسيكل أمام قرية أبسوم التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، اليوم الأربعاء، لوقوع حادث انقلاب تروسيكل أمام قرية أبسوم؛ مما أدى إلى إصابة طلاب وعامل زراعي، وجار عمل الفحوصات الطبية للمصابين.

تحديد أسماء المصابين

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من «أحمد طه كامل، 13 سنة، طالب، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الساق اليمنى، أحمد فاضل محمد، 39 سنة، مقيم كوم حمادة، عامل زراعي، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج».

نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة بالبحيرة العام؛ لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، كما تم رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.