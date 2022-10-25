ضبط 175 طربة «حشيش» بحوزة تاجر مخدرات في دمياط

ألقت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، القبض على أحد العناصر الإجرامية في محافظة دمياط، بحوزته 175 طربة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية

وحسب بيان وزارة الداخلية، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم في دائرة مركز شرطة كفر البطيخ بمديرية أمن دمياط، بالإتجار في المواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، نجحت الأجهزة الأمنية في استهدافه، وأمكن ضبطه بدائرة المركز، وبحوزته 175 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 42 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، ومركبة «توك توك» دون لوحات معدنية، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى 800 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم.