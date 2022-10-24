«تموين دمياط»: توريد 15 ألف طن من أرز الشعير بالشون الحكومية

انتظمت أعمال توريد أرز الشعير بالشون والمضارب الحكومية، في محافظة دمياط، اليوم الإثنين، في الوقت الذي بلغت فيه الكمية الموردة نحو 15 ألف طن.

وتلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية، يتضمن ضبط 455 طنًا من الأرز بمخازن سرية، إلى جانب سيارات للنقل دون تصريح، وجرى تسليم الكميات المضبوطة إلى مضرب الزرقا لبيعها بالسعر الرسمي.

تحرير 89 محضر بيع أعلى من السعر

ونفذت المديرية، حملة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، وجرى تحرير 89 محضرًا لرصد مخالفات تتعلق بالبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، بحسب بيان صحفي.

وقبل ساعات استقبلت هيئة ميناء دمياط، السفينة PRINCESS LAYLA، التي ترفع علم سيرليون ويبلغ طولها 181 مترًا وعرضها 26 مترا، من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ28107 أطنان من القمح.

استقبال سفينة على متنها 54371 طنًا من القمح

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان له، أنه جرى استقبال السفينة FIVOS، التي ترفع علم جزر مارشال، ويبلغ طولها 190 مترًا وعرضها 32 مترًا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ54371 طنًا من القمح لصالح القطاع الخاص.