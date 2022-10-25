موعد مباراة ليفربول وأياكس في الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا

يستعد فريق ليفربول، لمواجهة فريق أياكس أمستردام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022 – 2023، بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب.

ترتيب ليفربول في مجموعته بدوري أبطال أوروبا

ويدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات بالمجموعة استطاع الفوز في ثلاث مباريات والهزيمة في مباراة كانت امام نابولي الإيطالي.

موعد مباراة ليفربول وأياكس امستردام في دوري أبطال أوروبا

وتقام مباراة ليفربول وأياكس بالجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا دور المجموعات، غدا الأربعاء الموافق 26 من شهر أكتوبر، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة وأياكس بدوري الأبطال وملعب اللقاء

وتنقل مباراة الجولة الخامسة بين ليفربول وأياكس عبر مجموعة قنوات «بي إن سبورتس»، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد حصولها على حقوق البث، وتقام المباراة على ملعب على أياكس أرينا في أمستردام.

ترتيب أياكس في مجموعته بدوري أبطال أوروبا قبل مواجهة ليفربول

ويحتل نادي أياكس امستردام المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا قبل انطلاق المباراة برصيد 3 نقاط، وخاض الفريق 4 مباريات استطاع تحقيق الفوز في مباراة والهزيمة في ثلاث مباريات.

مباراة حاسمة في الصعود لمراحل خروج المهزوم بدوري الأبطال

مباراة الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وأياكس امستردام، من المباريات المهمة لكل الفريقين في تحديد الصعود للدور القادم بالبطولة بمراحل خروج المهزوم، ويسعي كلا الناديين لتحقيق الفوز على الأخر وتحسين ترتيبه في المجموعة.

ترتيب المجموعة الأولي بدوري أبطال أوروبا

وجاء ترتيب المجموعة الأولي من دوري أبطال أوروبا، باحتلال نادي نابولي الإيطالي المركز الأول برصيد 12 نقطة، ونادي ليفربول المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ونادي أياكس امستردام المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ونادي جلاسكو رينجرز المركز الرابع والأخير بدون نقاط.