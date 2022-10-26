مديرة مركز للاستشارات النفسية: توثيق الطلاق الشفهي يضمن حقوق المرأة

«أنتِ طالق».. عبارة تسمعها الكثير من السيدات بشكل شفهي من أزواجهن لأسباب مختلفة، الأمر الذي يجعلها لا تعرف وضعها الحالي، خاصة أنه في أغلب الأوقات لا يوجد شهود على الطلاق، وهو الأمر الذي تطرق إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي أمس، مشيرًا إلى أهمية توثيق الطلاق الشفهي كتابة.

وقالت الدكتورة عزة كامل مدير مركز «أكت» -وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية- الخاص بالاستشارات النفسية، إن ذلك يدل على اهتمام حقيقي بحقوق المرأة، مشيرة في حديثها لـ«الوطن»، إلى ضرورة تطبيق قانون توثيق الطلاق الشفهي، فبمجرد حدوثه، سيعتبر ذلك خطوة عظيمة في تحسين أوضاع المرأة، لأن كثير من النساء تعاني من جراء الطلاق الشفهي غير الموثق، إذ توجد العديد من النساء في مجتمعنا لا تعرف وضعها إن كانت مطلقة أم لا.

قانون الأحوال الشخصية

وأكدت «كامل» أيضًا، ضرورة تغير مواد أخرى من قانون الأحوال الشخصية، إذ توجد به أشياء تحتاج للتعديل مثل قانون النفقة، والحضانة، والوصايا، التي جرت إثارتها في الكثير من الأعمال الفنية، مثل مسلسل فاتن أمل حربي، وتعديل هذه المواد لا يقل أهمية عن توثيق الطلاق الشفهي كتابة، للنهوض بالمرأه التي تمثل أساس الأسرة والمجتمع.

أهمية توثيق الطلاق الشفهي كتابة

جدير بالذكر، أن أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أمس، إلى أهمية توقيت الطلاق، وعدم الاقتصار على الطلاق الشفوي لما له من أضرار لا تقع فقط على المرأة بل على الأسرة المصرية كلها.

وأوضح السيسي، أهمية التحرك من أجل تنفيذ ذلك التغيير، بقوله: «قُلت مرة الطلاق يبقى وثيقة مكتوبة لحماية حقوق الناس، وبعدين من غير ما أذكر أي أسماء أو مؤسسات، وقالوا طرحنا الكلام على لجنة؛ نسبة وافقت ونسب قليلة رفضت، وقالوا أصل أنت اللي طرحته، وده دعم للسلطة، ده بيعكس الفهم اللي محتاج يتطور تجاه الدولة؛ المقترح بقى غير قابل للتنفيذ، تسيب الحق لأجل الكلمة دي».