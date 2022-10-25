محمود نافع الخبير الاقتصادي: القيادة السياسية جادة في التعامل مع مخرجات المؤتمر

قال الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، إن المؤتمر الاقتصادي حقق الكثير من النتائج الإيجابية، من خلال المكاشفه والمصارحة بكل الحقائق، كما حقق أيضًا التوافق والتلاقي بين مختلف الرؤى حول القضايا الأساسية.

وأكد «نافع»، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الرئيس الإنسان دائما ما يضع المواطن نصب عينيه، وتلبية احتياجاته والوقوف بجانبه.

الإشادة بدور الدولة ومشاركة القطاع الخاص

وأشاد الخبير الاقتصادي، بدور الدولة في تحقيق مشاركة القطاع الخاص في جميع المشروعات، مبينا أن هذه رسالة مهمه لفتح آفاق جديدة للاستثمار.

كما ثمن «نافع» قرار الرئيس السيسي بعقد المؤتمر بصفه دورية، منوها بضرورة التزام الجهات الحكومية بكل التوصيات، خاصة أن الرئيس طالب الحكومة بتقرير دوري كل 3 أشهر لمتابعة ما تم إنجازه في هذه الملفات المهمة، الأمر الذي يعكس جدية القيادة السياسية في التعامل مع مخرجات المؤتمر خاصة مع انعقاد المؤتمر بشكل سنوي، وأن يكون هناك مجلس أمناء للمؤتمر للوقوف على ما تم إنجازه، وحل المشكلات التي تواجه.