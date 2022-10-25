أستاذ استثمار بجامعة القاهرة: الرئيس تحدث برؤية ثاقبة خلال المؤتمر الاقتصادي

أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أهمية إقامة المؤتمر الاقتصادي في هذا التوقيت؛ لأنه يؤكد الاستقرار الذي تعيشه الدولة، وسعيها الدؤوب لجذب استثمارات خارجية ومحلية، بالإضافة لتيسير السبل أمام المستثمرين لخلق بيئة عمل صالحة للاستثمار.

الدولة مستمرة في إقامة مشروعات بمختلف المجالات

وأكد «إبراهيم»، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أهمية حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الرأي العام أولا والحكومة ورجال الأعمال، مضيفا أن الرئيس تحدث برؤيته الثاقبة عن الأوضاع الاقتصادية في مصر، وأبرز حجم الإنجازات التي تحققت من العدم منذ 2014 وحتى الآن، مؤكدا استمرارية الدولة في إقامة المشروعات بمختلف المجالات، وتحرك الدولة لدعم القطاع الخاص بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم من حولنا.