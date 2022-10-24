العضو المنتدب لشركة دفع إلكتروني: الشركات المتوسطة قاطرة نمو أي اقتصاد

قال محمد منير عضو إحدى شركات الدفع الإلكتروني وهي شركة ناشئة، إنّ الشركة بدأت في مركز «فكرتك شركتك»، أن الشركة استطاعت أن ترفع قيمتها خلال الـ 3 سنوات الماضية بأكثر من 200% حتى دخلت في شراكة مع إحدى الشركات لإتاحة خدمات أكثر للمواطنين.

وأضاف منير خلال كلمته ضمن فعاليات جلسة فرص وأفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022: «فريق العمل جاء من خلفيات ساعدتنا على النمو، سواء من القطاع المصرفي أو المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، والتمويل كان قويا جدا، فقد تم فتح التمويل عن طريق مسرعات أعمال من دول كثيرة حول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات والسعودية، لذلك فقد خرجنا بمشروع متكامل نخدم به الشركات المتوسطة التي تعتبر قاطرة النمو لأي اقتصاد».

وتابع: «نساعد على التحول الرقمي، ونتعاون مع بنك مصر، الذي وثق في قدرة شركتنا على جذب شركات صغيرة، والبنك المركزي منحنا رخصة لاستصدار كارت يحصل من خلاله الموظفون على رواتبهم، ونتيح تمويلات للعاملين في الشركات المتوسطة».