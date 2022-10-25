خبير تكنولوجيا وإعلام رقمي: توصيات المؤتمر الاقتصادي خطوة مهمة للاعتماد على المنتج المحلي

قال المهندس محمد الحارتي، خبير تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، إن توصيات المؤتمر الاقتصادي خطوة هامة جدا نحو الإعلان عن استراتيجية تنفيذية فيما يخص الاعتماد على المنتج المحلي وتعظيم الاستفادة من كل المكونات المحلية لدعم مدخلات التصنيع وإعطاء أولويات للصناعات المغذية.

الحارتي: يجب الاعتماد على منتجات تكنولوجية

وأضاف «الحارتي» في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات تعد من النطاقات الهامة والمتداخلة في كافة القطاعات حيث يجب الاعتماد على منتجات تكنولوجية يتم تطويرها بأيادي مصرية وتصبح لها القدرة على تلبية كافة الاحتياجات المحلية والتوافق مع المعايير العالمية لإمكانية تصديرها والاستفادة من فرق العملة لتعظيم عائدات تصدير برمجيات أو الاستفادة بمصر لتكون مركز رئيسي لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات ومركزا رئيسيا لتطوير البرمجيات داخل النطاق المحلي لصالح الدول المختلفة بما يساهم في زيادة العائدات مع وضع مصر على خريطة الدول المصدرة لتكنولوجيا المعلومات.

الحارتي: المؤتمر الاقتصادي يحفز القطاعات المختلفة

وأشار إلى أهمية المؤتمر خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الملكية الفكرية الوطنية وتحفيز القطاعات المختلفة في توحيد الرؤى وتغيير الاستراتيجية للتوافق مع رؤية الدولة بمشاركة القطاع الخاص، لكي تصبح رؤية واحدة نحو تعظيم العائدات والاستفادة من الامتيازات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد في مقابل الاعتماد على المكون المحلي في كل القطاعات بما يساعد الدولة على المرور بسلام من التحديات الاقتصادية التي تؤثر على كافة الدول، موضحا أننا لسنا بمعزل عن ما يحدث عالميًا لكن المهم هو إيجاد حلول والاتفاق على خارطة طريق تنفيذية.