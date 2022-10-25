استبدال صمام أورطي لمُسنة في المجمع الطبي بالإسماعيلية بتقنية «تافي»

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح عملية جديدة لاستبدال وزراعة الصمام الأورطي لمريضة عن طريق القسطرة باستخدام تقنية التافي «TAVI، وذلك بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن تقنية «التافي» هي من أحدث التقنيات العلاجية العالمية المستخدمة في علاج أمراض القلب، لاستبدال أو زراعة الصمام الأورطي، والتي تعني استبدال الصمام دون شق منطقة الصدر، عن طريق القسطرة «دون تدخل جراحي».

كوادر طبي متميزة

وأكد الدكتور أحمد السبكي، حرص الهيئة على إدخال التقنيات الطبية العالمية بمستشفياتها لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل داخل منشآتها الصحية، لافتًا إلى أن مجمع الإسماعيلية الطبي يضم كوادر طبية متميزة في مجال علاج أمراض القلب والقسطرة القلبية، كما تضم وحدة قسطرة القلب به تجهيزات طبية على أعلى مستوى، أصبحت تحاكي وتضاهي أكبر وحدات وأقسام علاج أمراض القلب والقسطرة القلبية بالمستشفيات العالمية.

وتابع الدكتور طارق رشيد، استشاري القلب والقسطرة وخبير علاج الانسدادات المزمنة للشرايين التاجية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، أن عمليات القساطر القلبية بتقنية التافي «TAVI»، هي من العمليات فائقة الدقة، والتي تسهم في علاج المرضى من كبار السن أو من ذوي الحالات الحرجة بطريقة أكثر أمانًا، وتجنب مضاعفات الجراحات التقليدية، كما تسهم في سرعة تعافي المريض واستقرار حالته الصحية، وعودته بشكل أسرع إلى حياته الطبيعية.

وأكد الدكتور طارق رشيد، جاهزية مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية العالمية، التي تساعد في علاج المرضى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية، وإجراء أصعب العمليات والدقيقة في علاج أمراض القلب بنسب تفوق ونجاح عالمية.

تقنيات متطورة

وتابع الدكتور محمد نشأت، مدير إدارة الرعاية الثانوية بهيئة الرعاية الصحية والقائم بأعمال نائب مدير المجمع الطبي بالإسماعيلية، أن مجمع الإسماعيلية الطبي يتوافر به أفضل التقنيات المتطورة لعلاج أمراض القلب «دون جراحة»، ومنها عمليات التافي، مشيرًا إلى أنه تتخطي تكلفة هذه العملية 600 ألف جنيه، بينما لم تتكلف المريضة سوى نسبة مساهمة لا تتخطى 400 جنيه، حيث أنها من منتفعات منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، والتي تضمن علاج كل المصريين بعدالة وكرامة وجودة عالمية.

ولفتت هيئة الرعاية الصحية، إلى إجراء عملية استبدال وزراعة الصمام الأورطي عن طريق التافي «TAVI» لمريضة تبلغ من العمر 67 عامًا، تعاني من ضيق حرج فى الصمام الأورطي، وأمراض مزمنة الضغط والسكري إضافة إلى السمنة المفرطة ومرض السدة الرئوية، وسبق وأن أجريت لها عملية قلب مفتوح وعمل وصلات للشرايين التاجية في عام 2014، ولذا كان الخيار الأمثل هو إجراء عملية استبدال الصمام الأورطي للمريضة عن طريق تقنية التافي، للحفاظ على حياتها.

أعضاء الفريق الطبي

وتابعت الهيئة: أنه شارك في إجراء عملية التافي «TAVI» للمريضة، نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بمجمع الإسماعيلية الطبي، والتي تضم كلًا من أ.د. طارق رشيد، استشاري القلب والقسطرة وخبير علاج الانسدادات المزمنة للشرايين التاجية، د. محمد عزالرجال، استشارى القلب والقسطرة القلبية، الدكتور كمال رأفت، استشاري القلب والقسطرة القلبية، والدكتور محمد سليمان، أخصائي القلب والقسطرة القلبية ورئيس قسم القسطرة القلبية بالمجمع، والدكتور وسام الصاوي، أخصائي القلب والقسطرة القلبية، والدكتور شادي عقل، أخصائي القلب والقسطرة القلبية بالمجمع، والدكتور مينا عاطف، متدرب الزمالة.