غلق لجان التصويت الإلكتروني في انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بكفر الشيخ

أغلقت لجان التصويت في أول أيام التصويت الإلكتروني للجولة الثانية من انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ 2022، تحت شعار «كُن قياديًا.. كُن مؤثرًا»، بمحافظة كفر الشيخ، في تمام الخامسة مساءً، بعد أن توافد الناخبين على لجان الاقتراع بمراكز الشباب طبقاً للموعد المقرر لفتح جميع المقرات في تمام التاسعة صباحًا، ويتجدد فتحها لاستقبال الناخبين غداً الأربعاء وعلى مدار اليوم، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

محاكاة انتخابات مجلس الشيوخ

وتابعت اللجنة العامة برئاسة الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، غلق اللجان الانتخابية، بعد انتهاء كافة الناخبين من الإدلاء بأصواتهم مع تسهيل الإدلاء بالصوت للمغتربين داخل المديرية وبمديريات الشباب والرياضة بمحافظات المرحلة الأولى جميعها في حاله عدم تواجدهم داخل محافظتهم أثناء فترة التصويت.

أهمية مشاركة الشباب في نماذج المحاكاة

وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية مشاركة الشباب في نماذج محاكاة الحياة النيابية، حيث يُعَّد مدرسة لتدريب الشباب من سن 25 لـ40 عاماً على كل ما يخص مجلس النواب والشيوخ، سواء قانونه أو لائحته أو اختصاصه، ليتثنى للشباب فهم طبيعة عمل المجالس النيابية، وإصقال مهاراتهم وخبرتهم لتأهيلهم ليُصبحوا كوادر المستقبل قادرة على خوض انتخابات المجلس الحقيقي.

وأوضح عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب ونائب رئيس اللجنة العامة، أن محافظة كفر الشيخ تشهد التنافس بين 40 مرشحاً على المقاعد الفردية، وقائمتان داخل 13 مقرا للحصول على 14 مقعداً.

وتنطلق الانتخابات بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف تنفيذي لمحمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وأعضاء اللجنة العامة محمد عبد الواحد، مدير إدارة الهيئات الشبابية، وسامي النجار، مدير إدارة الشؤون القانونية، وشريف السواق، مسؤول الربط الإلكتروني بالمديرية، ورئاسة مديرى الإدارات باللجان الفرعية بمراكز الشباب، وفريق عمل إدارة البرلمان والتعليم المدني، والتغطية الإعلامية للمركز الإعلامي بأعضاء فريقه من المنسقين الإعلاميين بمراكز الشباب والإدارات.

300 عضو في نموذج محاكاة الشيوخ

ويُشكل نموذج محاكاة مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردي، ويعين وزير الشباب الثلث الباقي، والفصل التشريعي مكون من دورين انعقاد عامان، على أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد.

يذكر أنه تم تقسيم انتخابات محاكاة مجلس الشيوخ إلى مرحلتين، وضمت محافظات المرحلة الأولى 14 محافظة وهي «الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، البحر الأحمر»، وجرت عملية التصويت الإلكتروني خلال يومي 10 و11 أكتوبر الماضي.

وتضم المرحلة الثانية 13 محافظة وهي «كفر الشيخ، الغربية، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط»، وتُجرى عملية التصويت الإلكتروني في المرحلة الثانية خلال يومي 25 و26 أكتوبر الجاري.