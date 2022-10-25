تسليم 15 مشروعا تنمويا للأسر الأكثر احتياجا بقرى كفر الشيخ

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، تسليم عدد 15 مشروعًا تنموي لغير القادرين بقرية النوايجة، بمركز دسوق، وقرية السالمية، بمركز فوه، وقرية الفار، بمركز مطوبس، وقرية القصابي، بمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ولتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

أنواع المشروعات المقدمة للأسر

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، إن المشاريع المقدمة تنوعت مابين «بقالة، وخضروات، وفواكه، وصالون حلاقة، وبيع قطع غيار وإصلاح موتوسيكلات وتروسيكلات، وملابس وأحذية، وورشة تغيير زيوت وإصلاح كاوتش، وخردوات ومكواة بخار، وورشة تصنيع وبيع نجارة، ومجمدات وخضروات، وبيع وتغيير زيوت، وخياطة وبيع ملابس ومفروشات».

المشروعات تعمل على تحسين حياة الأسر

وأوضح «مسلم»، أن تسليم المشاريع التنموية ومتناهية الصغر ستعمل على تحسين حياة آلاف الأسر بكفر الشيخ، وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة، ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظة كفر الشيخ العظيمة مما سيُغير من وجه الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم، وليحيوا حياة كريمة.

ومن جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليُدر دخلاً ثابت لهذه الأسر، مع الأخد فى الاعتبار المناطق الأكثر احتياجًا و التى تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

وأشاد «شعبان»، أن بالتعاون الوثيق مع محافظة كفر الشيخ التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة، ورصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتأثيراً على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

جدير بالذكر، أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ سلمت إلى الآن عدد 3857 مشروع تنموي بالقرى الاكثر احتياجًا بقرى ونجوع المحافظة.