3 وزراء بريطانيين مستمرون في حكومة ريشي سوناك الجديدة

كشفت مصادر بريطانية عن أن وزيرة الداخلية المستقيلة سويلا بريفامان، ستتولى مجددا نفس الحقيبة في حكومة رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك.

الدفاع والخارجية بدون تغيير في حكومة سوناك

وأضافت المصادر التي رفضت الإفصاح عن اسمها، بحسب قناة «العربية»، في خبر عاجل بثته منذ قليل، أن «سوناك» قررا الإبقاء على جيمس كيلفرلي في منصب وزير الخارجية، ووزير الدفاع بن والاس.

سوناك أول مهاجر يتولى منصب رئيس وزراء بريطانيا

وتولى ريشي سوناك، ذو الأصول الهندية، منصب رئيس وزراء بريطانيا، أمس، وهو أول مهاجر يتولى هذا المنصب بعد وفاة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، منتصف سبتمبر الماضي، وخلفها في الحكم نجلها تشارلز الثالث.